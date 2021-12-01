Сервис погашения кредитов - Погашай

Сервис интернет-оплаты кредитов Погашай

Если у Вас есть кредит, который необходимо оплатить, то мы предлагаем Вам воспользоваться для этого нашим платежным сервисом. В чем его преимущество перед другими системами платежей? Используя Погашай для осуществления платежей по займам, Вы получаете возможность сэкономить свое время и совершить платеж с помощью банковской карты.

В наше время больше нет необходимости искать терминал или банк для того, чтобы расплатиться с займами, ведь мы предоставляем возможность досрочного погашения кредита через интернет. Все что Вам нужно - доступ к интернету и платежная карточка Visa или MasterCard любого украинского банка. У нас Вы найдете широкий выбор различных финансовых и кредитный организаций, чтобы совершить платеж.

Старые способы оплаты кредита были неудобные, и занимали много времени. Это было особенно ощутимо, если Вам нужно было платить за несколько займов в различных организациях.

Используя наш сервис Вы можете заплатить за любой из них с помощью интернета. Его использование удобно тем, что Вам нет необходимости использовать различные методы оплаты для каждого займа - Вы можете оплатить сразу несколько займов, потратив на это меньше 10 минут. Онлайн погашение кредитов - самый быстрый способ платить за займы на сегодняшний день.

В отличии от банков - интернет-сервис Погашай работает круглосуточно. Это удобно в том случае, когда Вы не можете подстроить свой график под работу банковских отделений, а терминала нет поблизости. Вы просто оплачиваете в тот момент, когда Вам удобно. Благодаря интернету Вы можете платить из офиса, транспорта или дома - где Вам удобно.

Алгоритм погашения кредитов:

Вы заходите на главную страницу веб-сервиса Pogashay. На ней Вы выбираете нужную организацию, за займ которой хотите заплатить (микрокредиты, ломбарды, банки). Перейдя на нужную страницу оплаты сервиса, Вам нужно ввести платежные реквизиты, сумму пополнения и другую необходимую информацию (например номер договора или телефон). Завершив ввод всех необходимых данных, Вы нажимаете кнопку “Далее”. После этого Вы осуществляете оплату.

Для того чтобы повысить скорость осуществления платежа, мы сделали возможность использования нашего сервиса без предварительной регистрации. Благодаря этому Вы не тратите свое время на дополнительный ввод данных, что позволяет быстрее проводить погашение займа.

Кроме возможности использования сервиса в любом месте где есть доступ к Интернету, оплата кредитов банковской картой через наш сервис имеет и другие преимущества перед традиционными методами погашения займов:

Небольшая комиссия, уплата которой доступная каждому.

Вы можете платить за займы разных финансовых организаций оставаясь в нашем сервисе. А благодаря комфортным тарифам, Вам нет необходимости подбирать отдельный способ платежа под каждый займ, что экономит Ваше время.

Напоминание про дату и способ платежа удобным для Вас способом.

Поддержка 24/7.

Для интернет-сервисов работающих с финансами и личными данными клиентов, вопросы безопасности особенно актуальны. Мы беспокоимся о клиентах, а также защищенности нашего сервиса, поэтому мы имеем международный сертификат PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Этот сертификат безопасности выдается компаниям которые выполнили все 12 требований по обеспечению защищенности платежей с использованием банковской карты.

Используя Pogashay, Вы можете быть уверены в том, что Ваши личные данные и финансы - надежно защищены.